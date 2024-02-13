روسيا: إجراءات وقف القتال في غزة يجب أن تهدف إلى "حل شامل"

قالت روسيا إن أي إجراءات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يجب أن تكون بناءة، وأن تهدف إلى حل شامل للمشكلة".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، تعقيبًا على المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس، أكد فيها دعم بلاده لأيّ إجراءات في هذا الشأن.

وأكد بيسكوف ضرورة أن تتم هذه الإجراءات داخل إطار المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي المعروفة التي تم اعتمادها سابقًا.