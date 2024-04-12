حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على مواقع إسرائيلية

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران أنها أطلقت "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مرابض مدفعية إسرائيلية، الجمعة، في هجوم قالت إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود مع الجيش الإسرائيلي منذ شنّت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، وفقا لفرانس برس.

وقالت الميليشيا، في بيان: "ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية (...) قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".