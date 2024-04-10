إعلام عبري: تحركات لميليشيا حزب الله وتوقعات بفتح "جبهة جديدة"

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ثمة تقديرات أمنية في إسرائيل تشير إلى أن ميليشيا حزب الله تعمل على فتح جبهة جديدة في إطار الرد على استهداف القنصلية الإيرانية.

وقال موقع قناة "i24news"، إن التقديرات تشير إلى أن الميليشيا تعمل على فتح تلك الجبهة ضد إسرائيل في سوريا.

كذلك ذكر موقع "واللا" أن هناك نشاطاً استخباراتياً للميليشيا عند الحدود مع سوريا.

وأشار "واللا" إلى أن ذلك النشاط يتم بالتنسيق مع إيران، وربط ذلك ضمن سياق التهديدات الإيرانية بالرد على استهداف القنصلية في دمشق.

وتعيش المنطقة حالة من الترقب بعد الضربة غير المسبوقة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأدت إلى مقتل 7 إيرانيين بينهم قائد كبير في الحرس الثوري.

ويسود اعتقاد أن رد إيران قد يأتي عبر وكلائها في المنطقة، وأنه سيكون كبيراً بحجم الضربة التي تلقتها.