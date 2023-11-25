"معاريف": حكومة نتنياهو في صراع سياسي مع المؤسسة العسكرية وواشنطن

اتهمت صحيفة "معاريف" العبرية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المشيحانية (تؤمن بالخلاص وتبشر بنهاية العالم)، بأنها تقود صراعًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن صراعًا داخليًا يدور حاليًا بين نتنياهو بوصفه ممثل المشيحانية والاستيطان، وبين المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش والشاباك والموساد، وضد غادي أيزنكوت، وبيني غانتس (زعيميْ كتلة معسكر الدولة الائتلافية)، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودلَّلت على ذلك بمثال المؤسسة العسكرية التي ترى أن وزير الدفاع يوآف غالانت "ينبغي أن يكون الوسيط بينها وبين نتنياهو، ويُفترض أنه من يوقع على قرارات المؤسسة العسكرية، وأن يمتلك الحرية للعمل من أجل بقائه السياسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غالانت يلتقط الصور مع الجنود، ويُسوِّق للجمهور تصريحات كزعيم، وفي النهاية يدخل في شجار مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".