بن غفير يضع خطًا أحمر أمام حكومة نتنياهو بعد "صفقة التبادل"

لوّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفير، بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية، إذا قررت وقف العمليات العسكرية القتالية الإسرائيلية، بعد الهدنة في غزة.

كان بن غفير، صوّت ضد صفقة الأسرى التي تأجلت إلى يوم غد الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن ثمة تيارًا بالحكومة والكنيست يخشى أن تقود صفقة تبادل الأسرى، والتي يُفترَض أن تُنفَّذ على دفعات، في النهاية إلى وقف العمليات القتالية في غزة، ووقف تقدم القوات على الأرض.

وبيَّنت أن بن غفير، زعيم حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" الراديكالي المتطرف، يقود هذا التيار، وقالت إنه أبلغ قناة الآن 14، أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذره فيها من أنه في حال نجم عن الهدنة التي تعد من بين بنود الصفقة، وقف العمليات القتالية فإنه "لم يعد لنا ما نفعله في هذه الحكومة".

وذكر بن غفير أنه إذ لم يواصل الجيش الإسرائيلي القتال عقب نهاية وقف إطلاق النار "لن يبقى لي ما أفعله بداخل هذه الحكومة".

ويعارض بن غفير بشدة جميع الخطوات التي جرت حتى الآن على صعيد الحرب الدائرة في غزة والتي لا تتعلق بمواصلة تحقيق أهداف العمليات العسكرية؛ إذ احتج بشدة على قرار المجلس الوزاري المصغر، الصادر الجمعة الماضي، بشأن إدخال شاحنتي وقود يوميًّا إلى غزة، ورأى أنها بمثابة "الأكسجين" الذي يعطونه لحماس.

وكان زعيم "عوتسما يهوديت"، المحسوب على التيار القومي، وأحد أحزاب تيار الصهيونية الدينية ذكر في وقت سابق أن إسرائيل "أعطت الفلسطينيين الماء ثم الغذاء ثم الوقود، وربما في المرة القادمة ستعطيهم كرة القدم والرياضة".