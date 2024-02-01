واشنطن بوست: تعليق بايدن المساعدات للأونروا يصعّب حل قضايا الشرق الأوسط

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن تعليق إدارة بايدن للمساعدات الغذائية والصحية الحيوية للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، تنم عن "تصرفات الإدارة القاسية والتي ستكون لها تأثيرات مضاعفة، من شأنها أن تصعّب حل كافة قضايا الشرق الأوسط."

وتم اتخاذ القرار بقطع "التمويل الإضافي" للوكالة على إثر مزاعم بأن 12 من موظفي الأمم المتحدة في غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما كان بمثابة صدمة للكثيرين في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن ردة فعل إدارة بايدن "غير المحسوبة" ستعمّق معاناة الفلسطينيين، وتقوّض أهداف الولايات المتحدة بعيدة الأمد، وتزيد العبء على الحلفاء، منوهةً إلى أن هذه "سياسة غير إنسانية وغبية من ناحية إستراتيجية."

وفي يوم الإثنين، ظهرت المزيد من التفاصيل حول الأدلة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية حول التصرفات المزعومة لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وادّعت إسرائيل أن هؤلاء الموظفين شاركوا في إيذاء واختطاف إسرائيليين، حتى باستخدام مركبات الأونروا ومرافقها، بحسب الصحيفة الأمريكية.