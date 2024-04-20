بينهم 6 أطفال.. 9 قتلى في قصف منزل غرب رفح‎

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، وُصفت بعضها بالخطيرة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق صاروخين فجر اليوم السبت تجاه شقة سكنية تعود لعائلة رضوان في إحدى البنايات بحي تل السلطان غربي رفح، أسفر عن مقتل 9 مواطنين بينهم 6 أطفال، بالإضافة إلى جرح 4 من الجيران المحيطين بالشقة، وُصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة جرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي وسط المدينة.

وأوضح مدير قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى الدكتور محمد أبو موسى، أن غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة رفح أودت بحياة 9 مواطنين بينهم 6 أطفال بعضهم بعمر ثلاث سنوات.

وأضاف أبو موسى، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الإسعاف استطاعت أن تجلي 4 جرحى كانوا تعرضوا لشظايا في معظم أنحاء جسدهم من الجيران المحيطين بالشقة المستهدفة وخضعوا جميعهم لعمليات جراحية، بعضهم ما زال داخل غرف العمليات حتى اللحظة.

وتابع: "استمرت طواقم الإسعاف بالشراكة مع طواقم الدفاع المدني قرابة ثلاث ساعات في محاولة لانتشال جثامين القتلى بين الركام وحطام الشقة، حيث وصلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ عبارة عن جثث هامدة وبعضهم أشلاء".