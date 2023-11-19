العراق.. استهداف جديد للقوات الأمريكية في أربيل بمسيّرة مفخخة

تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة حرير بمدينة أربيل شمال العراق، صباح الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأمريكية المتواجدة داخل قاعدة حرير تعرضت لهجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، انفجرت داخل القاعدة، بعد التصدي لها من قبل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية داخل القاعدة".

وبيّنت المصادر أنه "حتى الآن لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية، التي حصلت جراء الهجوم، فهناك تشديد أمني أمريكي يجري كالمعتاد بعد كل هجوم، يمنع أي قوة عراقية من الاقتراب من الجناح العسكري الخاص بالقوات الأمريكية داخل القاعدة".