مصادر لـ "إرم نيوز": العراق و تركيا يحسمان ملف "العمال الكردستاني"

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، عن اتفاق أوّلي جرى بين الجانبين العراقي والتركي على إنهاء ملف حزب العمال الكردستاتي (PKK)، فيما سيستثني العراق مخيّم "مخمور" التابع للأمم المتحدة.

وقال المصدر المطّلع على عمل الوفود المفاوضة "العراقية - التركية" لـ"إرم نيوز"، إن "بغداد وأنقرة متفقتان من حيث المبدأ على إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني بشكل كلي، كونه أحد أخطر الملفات العالقة بين البلدين، وذلك من خلال تجريد عناصر حزب العمال الموجودين في جبال شمالي العراق من السلاح".

وأضاف المصدر، أن "بغداد أبلغت أنقرة بأنها ستتحرّك وفق تنسيق عمليات مشتركة على الحدود أو في العمق المتفق عليه بين الجانبين، ما عدا مخيم "مخمور" الواقع جنوب شرقي الموصل؛ لأنه يعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، ومَن فيه مسجلون كلاجئين وفقَ القانون الدولي، وعملية التحرّك عليه تتطلب تفاهمات مع الأمم المتحدة".