العراق.. اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق

اعتقلت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، في محافظة ديالى، الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، أن "قوة عسكرية قدمت من العاصمة بغداد، واقتادت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش إلى جهة مجهولة، وذلك من منزله في بعقوبة".

وأضافت تلك المصادر أن "عملية الاعتقال جاءت بسبب أوامر القبض الصادرة بحق المسؤول السابق".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر قبض بحقِّ سعد كمبش، والمدير العام السابق في الديوان نفسه.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، والمدير العام السابق للدائرة الهندسية في الديوان؛ على خلفية المغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرة لها، فضلاً عن أن التنفيذ كان مخالفاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد".