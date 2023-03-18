وسط رفض سياسي وشعبي.. برلمان العراق يستعد للتصويت على قانون الانتخابات الجديد

تكريس النفوذ

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إن "القوى السياسية المتنفذة، تعمل على فرض رأيها عبر تمرير قانون انتخابي مرفوض من قبل الشارع العراقي، وكذلك النواب المستقلين، والكثير من القوى السياسية الناشئة داخل مجلس النواب وخارجه".

وبين السلامي لـ"إرم نيوز"، أن "القوى المتنفذة، وعلى رأسها الإطار التنسيقي، تسعى لتشريع قانون انتخابات، يكرس نفوذها ويبعد المستقلين والقوى الناشئة عن المشهد البرلماني والسياسي المقبل"، وفق قوله.

وأضاف: "لكننا كنواب مستقلين سنعمل على منع تشريع هذا القانون من خلال كسر نصاب جلسة التصويت بعدم المشاركة في الجلسة، مع جمع تواقيع من أجل سحب القانون من الجلسة".

وحذَّر السلامي من أن "عدم الأخذ برأي الشارع العراقي وإصرار مجلس النواب على تشريع قانون انتخابي مرفوض شعبيًا، ربما سيدفع إلى عودة الاحتجاجات الشعبية وبقوة في المدن العراقية، خاصة أن شباب تشرين قدموا الدماء من أجل تغيير قانون الانتخابات في العام 2019".

وشهدت عدد من المدن العراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني|، نهاية تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات التي نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حاليًا في البرلمان، عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد.