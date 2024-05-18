موريتانيا.. 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة واستبعاد ولد عبد العزيز
أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، أمس الجمعة، عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران القادم، مقررا استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة.
وقال المجلس في بيان صحفي، إنه اعتمد ملفات 7 مترشحين، هم: "محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئيس الحالي)، حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي/ أكبر أحزاب المعارضة)، أوتوما سوماري (معارض)، با مامادو بوكاري، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (معارض)، العيد محمدنا مبارك (نائب معارض)، بيرام الداه اعبيدي (نائب معارض وناشط حقوقي)، محمد الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية)".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من 100 عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البلديات.
واستبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه، -في وقت سابق-.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه لعام؛ بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، بينما نفى المتهمون صحة هذه الاتهامات.