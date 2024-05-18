موريتانيا.. 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة واستبعاد ولد عبد العزيز

وبحسب وكالة "الأناضول"، يتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من 100 عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البلديات.

واستبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه، -في وقت سابق-.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته.

واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه لعام؛ بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، بينما نفى المتهمون صحة هذه الاتهامات.