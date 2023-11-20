الجيش الإسرائيلي يعرض مقطعين مصورين لرهينتين في الشفاء

عرض الجيش الإسرائيلي مقطعين مصورين، الأحد، قال إنهما يظهران رهينتين يتم اقتيادهما إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد احتجازهما في السابع من أكتوبر، يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

في أحد المقطعين، يظهر عدة أشخاص، أربعة منهم على الأقل يحملون أسلحة، وهم ينقلون على نقالة رجلا مصابا ممددا، بينما يظهر في المقطع الآخر شخص يبدي مقاومة أثناء مرافقته بالقوة داخل مبنى يشبه المستشفى.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس على الفور من التحقق من صحة هذه المشاهد.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في مؤتمر صحافي: "هنا يمكنكم أن تروا حماس تحتجز رهينة في الداخل، إنهم يأخذونه إلى داخل المستشفى"، مضيفا أن "المحتجزين من النيبال وتايلاند، لم نتمكن بعد من تحديد موقع الرهينتين، نحن لا نعرف أين هما موجودان".