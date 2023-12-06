وزير خارجية نيكاراغوا في رام الله "للتضامن مع الشعب الفلسطيني"

وأضافت أنّ "مهمة وزيرنا التي أوكلها إليه قائدنا هي أن ينقل باسم شعبنا وحكومتنا تضامننا الأخوي والنضالي" مع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنّ مونكادا سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس.

وتؤيّد نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية. لكنّ ماناغوا تحتفظ أيضاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في 2017 بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات.