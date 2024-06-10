مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غزة

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويدعم القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، اقتراحاً طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار، أمس الأحد، بعد مفاوضات استمرت 6 أيام بين أعضاء المجلس (15 دولة).

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بإقرار مسودة المقترح.

ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو).