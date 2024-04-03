هنية: حماس متمسكة بشروط وقف إطلاق النار

قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن الحركة ملتزمة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأضاف هنية في خطاب متلفز، نقلته "رويترز"، أن الحركة ملتزمة بمطالبها، وهي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي شامل وتام من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم.

ولفت إلى أنه من مطالب الحركة كذلك، السماح بدخول جميع المساعدات اللازمة لشعب غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

وسيشمل التبادل الذي أشار إليه هنية، الإفراج عن سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.