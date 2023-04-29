حميدتي يكشف عن شروطه للتفاوض مع البرهان

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجمعة، إنه مستعد للتفاوض مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بشرط وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال حميدتي، وفق بي بي سي: "هناك شروط للمفاوضات. بداية، وقف إطلاق النار. ووقف الأعمال العدائية. بعد ذلك، يمكننا إجراء مفاوضات".