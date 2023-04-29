حميدتي يكشف عن شروطه للتفاوض مع البرهان
قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجمعة، إنه مستعد للتفاوض مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بشرط وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقال حميدتي، وفق بي بي سي: "هناك شروط للمفاوضات. بداية، وقف إطلاق النار. ووقف الأعمال العدائية. بعد ذلك، يمكننا إجراء مفاوضات".
وحول مستقبل الهدنة بين الجيش والدعم السريع وإمكانية تمديدها، قال حميدتي: "لقد طالبنا بالهدنة منذ اليوم الأول للحرب. وبدأنا بفتح ممر إنساني على الفور. وفتحنا هذه الممرات داخل المناطق التي تسيطر عليها قواتنا. بدأنا بالهدنة من جانبنا".
وفي نفيه لاتهامات تورط قواته في أعمال سلب ونهب، قال قائد الدعم السريع: "إن قواتنا منضبطة جدا ومعترف بها دوليا، حتى من قبل الأمم المتحدة والأمريكيين والفرنسيين"، مضيفا: "نحن نضحي بأنفسنا من أجل الشعب السوداني.. والتحول الديمقراطي".
وقال، وفق بي بي سي: "من واجبنا تشكيل حكومة مدنية قابلة للحياة في السودان".