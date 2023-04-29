الدعم السريع: نسيطر على 90 % من الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع السودانية، الجمعة، إنها تسيطر على 90 % من العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى سيطرتها كذلك على جميع مداخل المدينة.

وجاء في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد قوات الدعم السريع سيطرتها المحكمة على 90% من كامل ولاية الخرطوم، وأن جميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تمامًا بواسطة قواتنا".

وفي البيان ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع عن استقبالها منشقين عن قوات الجيش السوداني بينهم "عدد 5 ضباط برتب مختلفة بقيادة عقيد ركن من سلاح المهندسين، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى جار حصرهم" .