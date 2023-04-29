الدعم السريع: نسيطر على 90 % من الخرطوم

الدعم السريع: نسيطر على 90 % من الخرطوم

فريق التحرير
فريق التحرير

قالت قوات الدعم السريع السودانية، الجمعة، إنها تسيطر على 90 % من العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى سيطرتها كذلك على جميع مداخل المدينة.

وجاء في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد قوات الدعم السريع سيطرتها المحكمة على 90% من كامل ولاية الخرطوم، وأن جميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تمامًا بواسطة قواتنا".

وفي البيان ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع عن استقبالها منشقين عن قوات الجيش السوداني بينهم "عدد 5 ضباط برتب مختلفة بقيادة عقيد ركن من سلاح المهندسين، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى جار حصرهم" .

الدعم السريع: نسيطر على 90 % من الخرطوم
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وميدانيًا، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت لعدد من الهجمات من "قوات الانقلابيين والفلول (إشارة للجيش السوداني) على مواقع تمركز القوات إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع".

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