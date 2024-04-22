العراق.. العثور على صاروخ غير منفجر في نهر دجلة
أحمد عبد - إرم نيوز
أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على صاروخ غير منفجر في نهر دجلة شرقي بغداد، فيما تحقق قوة من مكافحة المتفجرات بشأن الصاروخ ومصدره.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد، لـ "إرم نيوز"، إن "شرطة بغداد تلقت بلاغاً من مجموعة شبان كانوا يسبحون في إحدى مقتربات نهر دجلة في منطقة المدائن شرقي بغداد، يفيد بعثورهم على صاروخ كبير الحجم غير منفجر داخل المياه".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية من مكافحة المتفجرات توجهت نحو موقع الصاروخ وقامت باستخراجه"، مشيراً إلى أن "الصاروخ يشبه إلى حد ما الصواريخ الأمريكية من طراز هيلفاير (AGM-114)، لكن القوة لم تتأكد بعد من مصدر الصاروخ وعائديته".
يأتي هذا في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران، خلال الأيام القليلة الماضية، القصف الصاروخي؛ إذ عبرت غالبية الصواريخ الأجواء العراقية من شماله إلى جنوبه؛ إثر التوتر الحاصل بين الطرفين بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومقتل قائدين إيرانيين مع خمسة مستشارين.