العراق.. العثور على صاروخ غير منفجر في نهر دجلة

أحمد عبد - إرم نيوز

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على صاروخ غير منفجر في نهر دجلة شرقي بغداد، فيما تحقق قوة من مكافحة المتفجرات بشأن الصاروخ ومصدره.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد، لـ "إرم نيوز"، إن "شرطة بغداد تلقت بلاغاً من مجموعة شبان كانوا يسبحون في إحدى مقتربات نهر دجلة في منطقة المدائن شرقي بغداد، يفيد بعثورهم على صاروخ كبير الحجم غير منفجر داخل المياه".