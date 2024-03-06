التحذير من تبعات "التصعيد العسكري" على القطاع الصحي اللبناني

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تبعات تصعيد القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على القطاع الصحي اللبناني.

ونقلت "رويترز" عن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، اليوم الأربعاء، قوله إن تصعيد القتال على الحدود الجنوبية للبنان سيفاقم معاناة المستشفيات التي تعاني بالفعل في البلد الذي يمر بأزمة مالية.

وتتبادل ميليشيات حزب الله في لبنان المدججة بالسلاح إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود منذ 5 أشهر بالتوازي مع حرب غزة.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن ما يزيد على 50 مدنيًا قُتلوا في القصف الإسرائيلي على لبنان إضافة إلى أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله.

وتقول إسرائيل إن نحو 12 من جنودها و 6 مدنيين قُتلوا في القصف المنطلق من لبنان صوب شمال إسرائيل.

ودق أطباء في جنوب لبنان ناقوس الخطر، إذ قالوا إن تدفق المصابين دفع القطاع الصحي إلى بذل أقصى ما لديه.

وذكر كاربوني أن لبنان لا يملك الموارد اللازمة لدعم مرافقه الصحية، وذلك خلال حديثه مع "رويترز" أمام مستشفى مرجعيون اللبناني بالقرب من حدود البلاد مع إسرائيل.

وقال كاربوني: "ثم لديكم أيضًا كثير من موظفي القطاع الصحي الذين غادروا البلاد، لذا، أجل، ثمة مخاوف".

وأضاف: "نعلم أنه ينبغي حدوث شيء ما، ونأمل ألا يتدهور الموقف، سيستدعي الموقف الحاجة إلى دعم طبي ضخم لسكان جنوب لبنان ولجميع المتضررين من الصراع".

وقال مدير مستشفى مرجعيون إن المستشفى فيه 14 سرير طوارئ، ويعاني لمواصلة العمل بسبب نقص الموظفين، ونقص الوقود الضروري.

ويعمل المستشفى بمولدات الكهرباء الخاصة به 20 ساعة يوميًا، وينفق 20 ألف دولار شهريًا على الوقود.