السعودية تؤكد الحرص على وحدة الصومال واستقراره
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها على كامل أراضيها، وذلك تعقيبًا على مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع الإقليم الصومالي "أرض الصومال".
وقال بيان سعودي صومالي مشترك، صدر في ختام زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود إلى المملكة، إن الجانبين أكدا تمسكهما بقرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 /1 /2024 الذي أكد دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وشدد الجانبان، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة، وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها.
وأكد الجانبان سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة الإرهاب وتمويله، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
كما أكدا عزمهما تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من تلك الجرائم، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "GlobE Network"، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.