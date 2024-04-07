السعودية تؤكد الحرص على وحدة الصومال واستقراره

وشدد الجانبان، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة، وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها.

وأكد الجانبان سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة الإرهاب وتمويله، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

كما أكدا عزمهما تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من تلك الجرائم، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "GlobE Network"، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.