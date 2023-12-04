"الحرب في زمن الكوليرا".. معاناة مضاعفة تنهك السودانيين

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، عن تسجيل ما لا يقل عن 5,178 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، بينها 161 حالة وفاة.

وأكد المكتب في تقرير وصل "إرم نيوز" أن الوفيات سُجلت في 46 منطقة بتسع ولايات، وفقاً لوزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن ولاية القضارف شرق السودان، سجلت أعلى الإصابات بوباء الكوليرا، حيث رُصد 1,808 حالة إصابة و48 حالة وفاة، تليها ولاية الجزيرة التي سجلت 1,345 حالة مشتبها بها و23 حالة وفاة، ثم البحر الأحمر بتسجيل 684 حالة مشتبهاً بها و28 وفاة، إضافة إلى "الخرطوم وجنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار وكسلا والنيل الأزرق".