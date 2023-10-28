الكوليرا وحمّى الضنك توديان بحياة 122 شخصًا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 122 شخصًا في البلاد نتيجة الإصابة بالكوليرا وحمّى الضنك، في الفترة بين 15 تموز/يوليو و27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد تقرير الوزارة الذي نشر، اليوم السبت، عن وفاة 49 شخصًا في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرق البلاد، نتيجة الإصابة بحمّى الضنك، مشيرة إلى تسجيلها 3316 إصابة بالمرض بينها 2152 حالة في القضارف.

كما تُوفي 73 شخصًا، بحسب تقرير الوزارة، نتيجة الإصابة بالكوليرا، معظمهم في القضارف والخرطوم، فيما سجل عدد الإصابات 1059 حالة في ولايات القضارف، والخرطوم، وجنوب كردفان، والجزيرة.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، أدى النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.

وتسببت الحرب في السودان بتدمير البنية التحتية المترهلة أساسًا، وإقفال 80% من مستشفيات البلاد ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.