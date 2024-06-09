"الدعم السريع": طيران الجيش السوداني يقتل 416 مدنياً خلال أسبوع
أعلنت قوات "الدعم السريع"، السبت، مقتل 416 مدنيًا بطيران الجيش السوداني في مناطق متفرقة من السودان خلال أسبوع.
وأكدت في بيان عبر منصة "إكس" أن 8 مدنيين بينهم طفل وثلاث سيدات قتلوا اليوم السبت بجانب عدد من الجرحى، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، بواسطة طيران الجيش السوداني الذي قصف دامرة "الدوحة" بولاية شمال دارفور.
وأضاف البيان أن "الطيران قصف أيضًا مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، يوم الجمعة منها منطقة الحاج عبد الله متسببًا في مقتل 9 مواطنين بينهم أطفال، إلى جانب مناطق "مهلة والطلحة وبيكة” غربي مدينة ود مدني ما أسفر عن سقوط 20 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح خطيرة".
فيما قصف الطيران الحربي، محلية الكومة بشمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقًا للبيان.
وأشار إلى أن طيران الجيش السوداني قصف الأسبوع الماضي عددًا من المناطق، أسفرت عن سقوط 360 قتيلًا من المدنيين في سوق قندهار غرب أمدرمان، كما أودت الغارات الجوية بحياة 9 مواطنين بينهم أطفال في منطقة "العلقة" بولاية النيل الأبيض.
وقال البيان إن الانتهاكات التي يرتكبها طيران الجيش ضد المدنيين الأبرياء ترقى لمستوى الإبادة الجماعية.