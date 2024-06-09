"الدعم السريع": طيران الجيش السوداني يقتل 416 مدنياً خلال أسبوع

وأضاف البيان أن "الطيران قصف أيضًا مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، يوم الجمعة منها منطقة الحاج عبد الله متسببًا في مقتل 9 مواطنين بينهم أطفال، إلى جانب مناطق "مهلة والطلحة وبيكة” غربي مدينة ود مدني ما أسفر عن سقوط 20 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح خطيرة".

فيما قصف الطيران الحربي، محلية الكومة بشمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أن طيران الجيش السوداني قصف الأسبوع الماضي عددًا من المناطق، أسفرت عن سقوط 360 قتيلًا من المدنيين في سوق قندهار غرب أمدرمان، كما أودت الغارات الجوية بحياة 9 مواطنين بينهم أطفال في منطقة "العلقة" بولاية النيل الأبيض.

وقال البيان إن الانتهاكات التي يرتكبها طيران الجيش ضد المدنيين الأبرياء ترقى لمستوى الإبادة الجماعية.