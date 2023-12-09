الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عدة مدن فلسطينية، ونفذت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي التفاصيل، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، وتمركزت في منطقة كتف الواد، وداهمت عمارة سكنية، واعتقلت الأسير المحرر الفتى يوسف الخطيب الذي أفرج عنه قبل أسبوعين ضمن صفقة تبادل، كما اعتقلت محمد عمر بعبول، عقب مداهمة منزله في منطقة إسكان البلدية بالمدينة.
وفي جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشقاء من بلدة كفرراعي، واقتحم قرية فحمة، جنوبي المدينة، واقتحمت آلياته العسكرية كفرراعي، واعتقلت الأشقاء: همام وعصام وحسام ذياب، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
كما واقتحم الجيش الإسرائيلي قرية فحمة، واندلعت مواجهات داخل القرية دون أن يُبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
وفي نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية، بلدة قبلان جنوبي المدينة، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن تبلغ عن اعتقالات، أما رام الله فاقتحمت القوات الإسرائلية قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة.
وفي قلقيلية، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي حبلة وكفر قدوم، وداهم متنزها فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية مراج رباح جنوبي المدينة واستولت على 22 مركبة.