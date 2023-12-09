الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عدة مدن فلسطينية، ونفذت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي التفاصيل، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، وتمركزت في منطقة كتف الواد، وداهمت عمارة سكنية، واعتقلت الأسير المحرر الفتى يوسف الخطيب الذي أفرج عنه قبل أسبوعين ضمن صفقة تبادل، كما اعتقلت محمد عمر بعبول، عقب مداهمة منزله في منطقة إسكان البلدية بالمدينة.