نتنياهو يعلق على مقترح حماس بشأن الهدنة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مقترح الهدنة الجديد الذي قدمته حركة حماس للوسطاء اليوم الخميس يستند إلى "مطالب غير واقعية".

وذكر البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع الجمعة.