نتنياهو يعلق على مقترح حماس بشأن الهدنة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مقترح الهدنة الجديد الذي قدمته حركة حماس للوسطاء اليوم الخميس يستند إلى "مطالب غير واقعية".
وذكر البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع الجمعة.
وكانت حركة حماس، كشفت الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملا عن اتفاق هدنة، يستند إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وأضافت حركة حماس في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن التصوّر يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في التفاصيل.