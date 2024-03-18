منظمة التحرير الفلسطينية: حياة البرغوثي معرضة للخطر
اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بتعريض حياة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان، إن ما يتعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي "من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر"، وفقًا لوكالة "الأناضول".
وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية "بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورًا".
وكانت إسرائيل اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون؛ ما أدى إلى وفاة 13 أسيرًا منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.