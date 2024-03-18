منظمة التحرير الفلسطينية: حياة البرغوثي معرضة للخطر

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بتعريض حياة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان، إن ما يتعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي "من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية "بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورًا".