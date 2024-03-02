خرج لشراء حلوى فعاد بإصابة بليغة.. معاناة مريرة للطفل الغزّي يامن (صور)

يعيش الطفل الفلسطيني يامن الشريف من وسط قطاع غزة، مأساة مؤلمة سببتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك بعد إصابته في رأسه جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزلاً كان بالقرب منه في مخيم النصيرات.

والد يامن، محمود الشريف، روى التفاصيل الصادمة لإصابة نجله ذي الأحد عشر ربيعاً، والذي كان في طريقه لشراء الحلوى لحظة القصف الإسرائيلي، واصفاً حياة عائلته بعد إصابة طفله بـ"الصعبة والمستحيلة".