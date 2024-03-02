إنقاذ طفل بعد قضائه 9 أيام تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

ووصفت تلك الوسائل عملية إنقاذ الطفل ومن معه بأنها تشبه "المعجزة"؛ إذ إن أفراد الأسرة لم يحصلوا على طعام أو شراب طيلة تلك المدة، كما أن ضيق المكان جعل من الصعب إخراجهم، خاصة مع عدم وجود أي أدوات سوى معدات الإنقاذ البدائية.

وتعرض حي الزيتون، شأن الأحياء الأخرى في القطاع، لقصف عنيف، إضافة إلى معارك واشتباكات عنيفة، خلال عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي للقضاء على ما يُعرف بـ "كتيبة الزيتون"؛ إحدى أهم الكتائب التابعة لحماس.