طلبة بجامعة ييل الأمريكية ينسحبون من حفل للتخرج دعما للفلسطينيين

ووقف ما لا يقل عن 150 طالبا كانوا يجلسون بالقرب من مقدمة المسرح، وأداروا ظهورهم له وخرجوا من الحفل عبر إحدى البوابات.

وحمل العديد من المحتجين لافتات صغيرة تحمل شعارات مثل "الكتب لا القنابل" و"لا تستثمروا في الحرب". وارتدى بعضهم قفازات مطاطية حمراء اللون ترمز إلى الأيدي الملطخة بالدماء.

وكُتب على لافتات أخرى "أسقطوا التهم" و"احموا حرية التعبير" في إشارة إلى 45 شخصا اعتقلوا في حملة قمع نفذتها الشرطة الشهر الماضي استهدفت المظاهرات داخل وحول حرم نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

وأثار الانسحاب عاصفة من هتافات التشجيع من طلاب آخرين داخل الحرم، لكن الاحتجاج كان سلميا ولم يوقف المراسم. كما لم تتم الإشارة إليه من على المسرح.