عريقات يؤكد ما أعلنه بيريز بشأن اتفاق التسوية

أكد رئيس وفد السلطة الفلسطينية المفاوض، صائب عريقات، الخميس، ما أعلنه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قبل أيام، عن أنه توصل إلى تفاهمات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن اتفاق تسوية دائم قبل ثلاثة أعوام.

ووفقا لإذاعة "صوت إسرائيل"، أوضح عريقات أن "بيريز كان مستعدا للاعتراف بالحدود الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يكن قادرا على ذلك".

ونفى عريقات في الوقت ذاته، أن تكون هناك أي مفاوضات للتسوية تجرى في المرحلة الراهنة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وكان بيريز أشار في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء 6 أيار/ مايو، إلى أن نتنياهو منع اتفاقاً كان بيريز توصل إليه مع عباس قبل ثلاثة أعوام.

وقال بيريز: "توصلنا إلى تفاهمات حول جميع النقاط تقريبا، كل ما احتجنا إليه هو إعداد ملخص لها"، لافتا إلى أنه ألغى الاجتماع الأخير -آنذاك- مع عباس، بناء على تعليمات من نتنياهو.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة تصريحات بيريز. وقال في بيان، إن "عباس لم يتفق على أي شيء مع إسرائيل، ولم يتوصل إلى أي تفاهمات إلا مع حركة حماس"، في إشارة إلى اتفاق المصالحة الأخير.