اختطاف مواطن سعودي في لبنان

أعلنت السفارة السعودية في لبنان اليوم الإثنين، تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين، يفيد بفقدان الاتصال به، منذ فجر يوم الأحد.

وأكدت السفارة في بيان لها نشرته عبر تويتر، أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الأمن تبحث عن مواطن سعودي اختطف منتصف ليلة الأحد على طريق المطار في العاصمة بيروت.