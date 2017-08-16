خلاف بين وزراء حكومة الوفاق.. وزير المالية “يتوعد” وزير الخارجية بشأن وثيقة إدارية مثيرة

فجّر كتاب مرسل من قبل وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أسامة حماد، إلى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تساؤلات جديدة حول وجود خلاف داخل تركيبة حكومة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وكان السراج عين سيالة في وقت سابق وزيراً للمالية، إضافة الى منصبه، دون أن يوضح إن كان عين بالوكالة أم جمع بين وزارتين، في ظل غياب حماد الذي تعددت الروايات في تفسير غيابه، بين كونه مريضاً يتلقى العلاج، إلى أخذه إجازة طويلة بعد تورطه بقضايا فساد، وأيد بيان صادر عن المجلس الرئاسي رواية الإجازة.

وقد سارع وزير المالية حماد، بعد عودته إلى منصبه بتوجيه كتاب يطالب به وزير الخارجية محمد سيالة، بسحب كتابه المرسل إلى كافة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بشأن اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول على كافة الحسابات والمراقب المالي كتوقيع ثان”.

وقال حماد في الكتاب “إن ذلك يعد مخالفة لصحيح القانون والتشريعات المنظمة للعمل المالي بالدولة”.

وأخلى وزير المالية مسؤوليته عن “أي آثار تترتب عن عدم سحب الكتاب المشار إليه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام”.

وتوعد حماد سيالة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، في حال عدم سحب كتابه سالف الذكر”.

وكان سيالة أرسل كتاباً إلى السفارات والقنصليات في الخارج، يطالب به باعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول على كافة الحسابات، والمراقب المالي كتوقيع ثان، وذلك حفاظاً على المال العام، وفق نص الكتاب.