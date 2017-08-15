مقتل مسؤول أمني بهجوم جنوب شرق إيران

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد شرطة مكافحة المخدرات في مدينة سراوان التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية.

وقالت الشرطة الإيرانية إن “الملازم أول وحيد رضا رسولي، نائب قائد شرطة مكافحة المخدرات في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، لقي مصرعه خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة من المهربين”.

ووحيد رضا رسولي من محافظة مركزي وعاصمتها مدينة “آراك” وسط إيران، وتعد اليوم محافظة سيستان بلوشستان، أحد أهم الخطوط لتهريب المخدّرات الأفغانيّة عبر الأراضي الباكستانية والإيرانيّة إلى العالم.

وكلفت السلطات الإيرانية قبل 3 أعوام الحرس الثوري الإيراني مراقبة الحدود مع باكستان لمنع تسلل مجموعات متمردة تقوم بعمليات تهريب المخدرات.