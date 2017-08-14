المعارضة الإيرانية توجه نداءً دوليًا قبل إعدام 7 سجناء في معتقلات طهران

دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، الهيئات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان، للتدخل العاجل والتحرك الفوري لوقف حكم الإعدام بحق 7 سجناء.

وقالت “المقاومة الإيرانية” إنه تم نقل 7 سجناء محكوم عليهم بالإعدام بواسطة جلادي النظام الفاشي الديني في إيران من سجن جوهردشت بمدينة كرج إلى زنزانات انفرادية، حيث يواجه هؤلاء الضحايا خطرا عاجلا.

وأوضحت في بيان أن مهدي بهلولي الذي يواجه الإعدام الآن بعد تحمل 15 عاما من الحبس، كان عمره أثناء الاعتقال 17 عاما فقط، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها نقله إلى زنزانات انفرادية لتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وأشارت المقاومة إلى أن أخذ السجناء إلى مشانق الإعدام لرؤية المشهد المروع لشنق السجناء الآخرين هو من أساليب التعذيب التي تتم ممارستها في سجون نظام ولاية الفقيه.

وأشارت إلى أن نقل السجين الشاب مهدي بهلولي للإعدام، يأتي في وقت أثار فيه إعدام علي رضا تاجيكي السجين الشاب الذي كان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما، موجة من الكراهية داخل وخارج إيران، حيث وصفته المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالوقح والمدهش.

وأكدت “المقاومة” أن ماكينة الإعدام والتعذيب للنظام الإيراني تعمل بوتيرة متصاعدة بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث سجلت في يوليو/تموز فقط 101 حالة إعدام، وهو رقم غير مسبوق، فيما العدد الحقيقي للإعدامات يزيد عن ذلك، إذ إن هذه الإحصائية لا تشمل الإعدامات السرية.