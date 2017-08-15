وفاة مواطن جزائري وجرح آخر في هجوم بوركينا فاسو

أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن جزائري وجرح آخر، في الاعتداء “الإرهابي”، الذي وقع، الأحد، في مطعم بالعاصمة واغادودغو.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن “رعية جزائريًا توفي، وأصيب آخر بجروح، إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع ليلة الأحد إلى الاثنين، في مطعم بعاصمة بوركينا فاسو (واغادوغو)”.

وأشار البيان إلى أن “الرعية الذي قُتل، يُسمى بلال ضيف الله، مسجل بالقنصلية العامة للجزائر في مونريالي (كندا)، وكان متواجدًا في بوركينافاسو منذ سنة للعمل في منظمة غير حكومية كندية”.

وأوضح أن “الرعية المصاب يدعى أمين مرزوقي، مسجل لدى سفارة الجزائر بواغادوغو، وكان يعمل لحساب منظمة غير حكومية كندية”.

وكانت الجزائر قد أعربت عن تضامنها مع بوركينا فاسو، عقب الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطعمًا بواغادوغو، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو، ريميس داندجينو، أمس الإثنين، عن نهاية عملية قوات الأمن ضد منفذي الاعتداء على مطعم تركي في واغادوغو، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الاعتداء بلغت 18 قتيلًا و10 مصابين.