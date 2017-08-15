الأردن.. مراكز انتخاب تتعرض لاعتداء والهيئة المستقلة: اعتداء على الدولة

شابت الانتخابات البلدية الجارية في الأردن، الثلاثاء، أعمال شغب واعتداء على صناديق الاقتراع ومراكز التصويت، في حين حمّلت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية الاعتداءات – التي وصفتها بأنها “اعتداء على الدولة الأردنية”- لجهات “اعتادت الاساءة الى الدولة.”

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن “مجموعة من المواطنين اعتدت على صناديق الاقتراع في مدرستي الموقر الثانوية للذكور، والموقر الثانوية للإناث، ومدرسة الحاتمية في لواء الموقر (التابع لمحافظة العاصمة عمان) وتمت سرقة اختام من لجنة الاقتراع.”

وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في منطقة الأشرفية في العاصمة عمان لفض مشاجرة بين عشيرتين ينتمي إليها مرشحان.

وعلق المتحدث الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني على الاعتداءات على صناديق اقتراع في مدينة سحاب بقوله “وقال “إن قطرة دم واحدة لأردني تساوي كل الانتخابات، إلا أن التعاطي مع هذه الحوادث سيكون من خلال الأجهزة الأمنية المعنية وبالطريقة التي تراها مناسبة”.

ونقلت بترا عن المومني قوله انه تم تكسير 4 صناديق في مدرسة الملكة رانيا العبدالله، وإضافة أوراق مختومة، وتكسير شاشة كمبيوتر، بالإضافة الى الاعتداء على الصندوق وتكسير الصندوقين 1و2 ، فضلا عن قيام مجهولين باحتجاز رئيس لجنة الانتخاب في مركز أم بطمة.

ولفت المتحدث إلى وجود ما وصفها بـ “الجهات التي اعتادت الإساءة للدولة الأردنية”، قائلاً: “هناك أشخاص وجهات تحاول الإساءة لهذا البلد، وهذه ليست جهات خارجية بالضرورة”.

وشدد المومني على أن الاعتداء على الصناديق الانتخابية “سيتم التعامل معه على أنه اعتداء على الدولة الأردنية، وأن الأمر لا يتعلق بالقوة الموجودة حول المراكز، بل بآلية استخدام هذه القوة”.

وبلغت النسبة العامة للاقتراع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية على مستوى الأردن 51ر26% حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

وسجلت محافظة عجلون النسبة الأعلى (69ر55 %)، في حين سجلت العاصمة عمّان النسبة الأقل (38ر14 %.)

ووصل عدد المقترعين في كل الأردن إلى مليون 89 ألفا و203 ناخباً وناخبة، في حين يحق لنحو 110ر4 مليون ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية واللامركزية.