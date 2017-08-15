الأردن يرفض طلبًا إيرانيًا لإحياء “اللجنة العليا المشتركة”

كشف مصدر وزاري أردني رفيع المستوى، الثلاثاء، أن بلاده رفضت أخيرًا طلبًا إيرانيًا لتطوير علاقاتها مع طهران.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”إرم نيوز”، إن “الأردن رفض أخيرًا طلبًا إيرانيًا لإحياء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين”.

وأوضح أن “السفير الإيراني في عمان، مجبتي فردوس بور، قدم 7 مذكرات إلى وزارة الخارجية الأردنية، تتضمن عروضًا للتعاون الثنائي بين إيران والأردن في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم العالي والثقافة والنقل والاقتصاد”.

وأشار إلى أن “الحكومة الأردنية لم ترد علي أي من تلك المذكرات مطلقاً”.

ويأتي ذلك في ظل محاولات إيرانية مستمرة لتحسين علاقاتها مع الأردن، خصوصًا في مجال السياحة الدينية، إذ تطلب طهران من عمان باستمرار فتح أبوابها أمام هذا النوع من السياحة، لكن الأخيرة ترفض ذلك.