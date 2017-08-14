وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل جنديين بـ”حادث” في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الإثنين، مقتل جنديين أمريكيين في العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر”حادث” مرتبط بمدفعية لا علاقة له بالعدو.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل روب مانينغ، أن”قسم المدفعية التابع للجيش كان يجري مهمة ضد موقع قذائف هاون تابع لتنظيم داعش، عندما وقع حادث تسبب بإصابة 7 جنود بجروح،” توفي 2 منهم لاحقًا.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، أعلن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح، الأحد الماضي، في “حادث انفجار” بشمال العراق، موضحًا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث “لم يكن له أي علاقة بالعدو”.

وارتفع بذلك عدد العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا في العراق إلى 11 منذ بداية العام 2017، بحسب موقع “آي كاجوالتيز” الذي يحصي قتلى وجرحى التحالف.

وتقدم القوات الأمريكية الدعم والمشورة للقوات المسلحة العراقية في عملياتها ضد تنظيم داعش.