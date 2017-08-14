أمير قطر يلتقي وفدًا من قوات “البنيان المرصوص” في حكومة الوفاق

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، وفدًا من أعضاء قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن”الشيخ تميم أكّد خلال اللقاء بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وموقف قطر الثابت في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله”.

وأكّد”الوقوف مع الشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في بلده وتعزيز وحدته الوطنية”.

من جهته، أعرب الوفد الليبي -حسب المصدر ذاته- عن”شكره لأمير قطر على ما قدمته بلاده من دعم وخدمات إنسانية وطبية للبنيان المرصوص في مقاومتها ومواجهتها للجماعات الإرهابية، والتي تكللت بالنجاح في مدينة سرت(شمال وسط ليبيا)”.

وفي 5 مايو/ أيار 2016، أطلقت حكومة الوفاق عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص” لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو “داعش” منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.

ومع حلول سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، تمكّنت تلك القوات من استعادة معظم أحياء سرت، بينما انحصر تواجد المسلحين في “حي الجيزة البحرية”، وهو رقعة صغيرة من الأرض قرب واجهة سرت على البحر المتوسط، قبل أن يتم الإعلان رسميًا، في ديسمبر/كانون الأول 2016، عن طرد التنظيم منه.