مبعوث أمير قطر يصل إيران للمشاركة بمراسم تنصيب روحاني

وصل وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، كممثل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس حسن روحاني أمام مجلس النواب.

وقال التلفزيون الإيراني إن “وزير الاقتصاد القطري وصل إلى طهران، كممثل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس حسن روحاني”.

ولا تزال الوفود الأجنبية تصل إلى طهران واحدة تلو الأخرى، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية التي وصفت “هذه المراسم بأنها ستكون غير مسبوقة من حيث مستوى التمثيل الدولي فيها”.

ووصل وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ومُنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس برلمان كوريا الشمالية بالإضافة إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

كما حطت طائرة تقل وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المجلس السياسي عزت الرشق في مطار طهران، ووصل نائب وزير الخارجية البريطاني ومسؤولين من بلدان أوروبية عدة.

وhتخذت السلطات الأمنية الإيرانية إجراءات مشددة قرب مبنى البرلمان الذي تعرض لهجوم في 7 من يونيو الماضي من قبل تنظيم داعش.

وأعلن مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة طهران بمناسبة أداء اليمين الدستورية للرئيس حسن روحاني.