فلسطيني يخاطر بحياته ليحقق أمنية شقيقته بتناول الخبز (صور)

وزاد المبحوح، "كان الليل حالكًا وليس هناك أضواء إلا تلك القادمة مع الشاحنات، وما إن ابتعدت عن الحاجز العسكري قليلًا حتى تلقفناها كالعطشى في الصحراء، وما أن بدأنا بأخذ أكياس الطحين حتى تفاجأنا بوابل من النيران الإسرائيلية تجاهنا".

وتابع: "كان المشهد مروّعًا، الدبابات تفتح رشاشاتها الآلية تجاه آلاف المواطنين، وكذلك المسيرات الإسرائيلية وفي عتمة الليل يقع القتلى والجرحى في كل مكان، لم أعرف ماذا يجب أن أفعل، أصبحت في وسط النيران، وكان الجرحى والقتلى يحيطون بي من كل جانب، فقررت الصعود على الشاحنة واحضار كيس الطحين".

وأوضح أكرم "رغم كل ما يحدث حولي كان هناك شعور بالانتصار اللحظي في تحقيق الهدف الذي جئت من أجله، كنت أحمل الكيس على كتفي عندما باغتتني رصاصة في قدمي وأوقعتني أرضًا بين جموع القتلى والمصابين، بقيت منبطحًا أطلب الإسعاف قرابة ساعة كاملة قمت خلالها بقطع اللباس الداخلي العلوي وربطه على الجرح لوقف النزيف أو تخفيفه".