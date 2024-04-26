محللان: عودة القصف الكثيف على شمال غزة تمهيد لإنهاء حكم حماس

جاء ذلك بعد أسابيع من الهدوء النسبي مقارنةً بما كانت عليه الأوضاع، لا سيما إدخال البضائع والسلع الغذائية بكميات كبيرة من معبر إيرز شمال القطاع.

وبين المحللان لـ"إرم نيوز"، أن عودة الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف جاءت كرد أولي على إعادة انتشار عناصر حركة حماس خلال فترة الهدوء، وتشكيل لجان من أجل الاستمرار في ممارسة مهام على الأرض، وبسط السيطرة.

رسالة عسكرية

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني محمد دياب، إن عودة الجيش الإسرائيلي للقصف العنيف والمكثف وإجبار السكان على النزوح مرة أخرى، هي رسالة عسكرية مفادها بأن هذه المناطق ستبقى خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي فترة أطول".

وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن سيطرة الجيش لفترة أطول "ستجعله قادرًا على تأمين المنطقة العازلة الممتدة على الحدود الشرقية والشمالية لشمال القطاع وصولًا إلى "موقع زيكيم" العسكري شمال غرب بيت لاهيا".