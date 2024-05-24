الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على 3 جثث لرهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، العثور على 3 جثث لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قوله إن "حماس هي من قتلت الرهائن الثلاثة، وهم يتسحاق غلرانتر، وشاني لوك، وعميت بوسكيلا، أثناء هروبهم من حفل موسيقي أقيم في 7 أكتوبر بمحاذاة حدود غزة، ونقلت جثثهم إلى القطاع".