بعد عودتها للجامعة العربية.. دعوات لبنانية لتصويب العلاقات مع سوريا

تزايدت الدعوات في الأوساط السياسية بلبنان، من أجل السعي إلى تصويب العلاقات اللبنانية السورية، بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية مؤخراً.

ورأى المكتب السياسي لحركة "أمل" اللبنانية في عودة سوريا إلى الجامعة العربية "فرصة لتصويب العلاقات اللبنانية السورية وإعادتها إلى مسارها الطبيعي".

وبحسب بيان للحركة، يكون ذلك "عبر التواصل السياسي بين حكومتيْ البلدين وإسقاط العقبات الوهمية عند البعض من أجل إنجاز وحل الكثير من الملفات العالقة وأولها قضية النزوح السوري إلى لبنان".

وأكد ضرورة "التقاط هذه الفرصة الإقليمية من قبل اللبنانيين كي يبنوا عليها رؤية وطنية إنقاذية تتجلى بتوافقهم على انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد في هذه اللحظات الوطنية والإقليمية الدقيقة".

ومن جهته، شدد النائب اللبناني بلال الحشيمي على أن عودة سوريا للجامعة العربية يجب "تكملتها بخطوات تطويرية لحل الأزمة من جذورها".

واعتبر في تصريح إذاعي أن "العودة تريح التشنج بين لبنان وسوريا على صعيد أزمة النازحين السوريين في ظل الدعوة لترحيلهم"، آملا "معالجة الأزمة لأن لبنان أكثر من تأثر جراء هذا الملف".