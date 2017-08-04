الأمن التونسي يعتقل عناصر خلية تكفيرية تنشط قرب العاصمة 

المصدر: د ب أ

اعتقلت قوات الأمن في تونس، عناصر خلية تكفيرية تنشط بمنطقة قريبة من العاصمة، وتقوم بعمليات استقطاب والتخطيط لاستهداف مقار أمنية.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن عناصر الخلية دأبوا على عقد لقاءات في مقاه بمنطقة دوار هيشر غرب العاصمة، بنية استقطاب عناصر شبابية لتبني الفكر التكفيري وتعبئتهم لأغراض من شأنها الإضرار بأمن واستقرار البلاد.

وأفادت الداخلية بأن عناصر الخلية، وعددهم خمسة، اعترفوا بنيتهم مراقبة واستهداف المقرات الأمنية، وكانت لهم سوابق في استهداف مقر الحرس الوطني في الجهة.

وأكدت “أن العناصر الموقوفة اعترفوا بأنهم سعوا للالتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا، ثم تعمدوا التخلي عن مظاهر التدين للتخلص من المراقبة الأمنية”.

وتواجه عناصر الخلية دعوى قضائية للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

ودوار هيشر منطقة شعبية، وتعد من المعاقل الرئيسة لأنصار التيار السلفي، وقد سبق أن شهدت مواجهات بين سلفيين وقوات الأمن في فترة صعود التيار الإسلامي المتشدد بعد أحداث الثورة عام 2011.