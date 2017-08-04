وصول 5 أسرى من حزب الله إلى لبنان ضمن صفقة تبادل مع “تحرير الشام”

وصل أمس الخميس، 5 أسرى من تنظيم حزب الله اللبناني، كانوا محتجزين لدى “جبهة تحرير الشام” السورية، إلى بلدة “القاع” اللبنانية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة مسلحي الجبهة وعائلاتهم الذين كانوا يتواجدون في منطقة عرسال اللبنانية، إلى مدينة إدلب، شمالي سوريا، في إطار صفقة بين الطرفين.

وأبرم حزب الله و”جبهة تحرير الشام”، اتفاقًا نهاية يوليو/ تموز الماضي، تحت إشراف المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم.

وأفاد مصدر لبناني مطلع، بأن عملية التبادل بين الحزب والجبهة تمت عند معبر “السعن” في ريف حماة وسط سوريا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التبادل جرت على 5 دفعات شملت دخول حافلات المسلحين وعائلاتهم ومن رغب بمرافقتهم من اللاجئين السوريين في عرسال إلى مناطق سيطرة مسلحي “جبهة تحرير الشام”، وتحرير معتقل من “حزب الله” مقابل كل دفعة.