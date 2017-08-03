البشير يتوجه إلى المغرب في زيارة خاصة

غادر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، العاصمة الخرطوم، متوجهًا إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن “زيارة البشير خاصة وتستغرق بضعة أيام”، دون ذكر تفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت في منتصف يونيو/ حزيران، أنها شرعت في وضع ترتيبات لتنسيق زيارة الرئيس البشير إلى المغرب.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا البشير في مايو/ أيار الماضي إلى زيارة بلاده ، قبل أن يعلن عن زيارة سيقوم بها للسودان تمتد أسبوعًا للتباحث حول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.