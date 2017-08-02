“مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن 7 صحفيين معتقلين بالمغرب

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، السلطات المغربية بالإفراج عن 7 إعلاميين مغاربة معتقلين، على خلفية تغطيتهم فعاليات “حراك الريف“.

ولا تزال الاحتجاجات الشعبية قائمة في الشوارع، رغم تراجع حدتها، منذ إلقاء العاهل المغربي خطاب عيد العرش السبت الماضي، والذي تطرق لهذا الملف.

وقالت المنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، إن 7 صحفيين لا يزالون في سجون المغرب، بعد الإفراج عن الصحفي محمد الهيلالي، بعفو ملكي في 29 من يوليو/تموز الماضي.

وبالإضافة إلى مدير موقع “بديل.إنفو”، حميد المهداوي، وربيع الأبلق مراسل الموقع بالحسيمة، تعتقل السلطات المغربية 5 صحفيين آخرين، وفق المنظمة الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن ربيع الأبلق مراسل موقع “بديل.أنفو”، يضرب لليوم 37 عن الطعام، واتهمت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية بعرقلة عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي تحاول تغطية الاحتجاجات في منطقة الريف شمال البلاد، والتي انطلقت منذ ما يزيد على تسعة أشهر في مدينة الحسيمة، وقالت المنظمة في بيان إنها أحصت منذ بداية الاحتجاجات “العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام”.

وأوضحت المنظمة أن أسماء الصحفيين المغاربة المعتقلين في السجون هم: محمد الأصريحي، وجواد الصبري عن موقع “Rif24″، وعبد العلي حدو، منشط التلفزيون الإلكتروني”AraghiTV”، وحسين الإدريسي، “مصور ريف بريس”، وفؤاد السعيدي، عن “AgrawTV، وربيع الأبلق مراسل موقع “بديل.أنفو”، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل.أنفو”.