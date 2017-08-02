البرلمان الليبي: إيطاليا تنتهك السيادة الوطنية بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي المقترح أو أي طلب قُــدم منه لإيطاليا يُسمح من خلاله بانتهاك السيــادة الوطنية للبلاد، تحت ذريعة المساعــدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الاربعاء: “إن مثــل هذه الاتفاقيـــات لا يُعـتد بها إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية المتمثـلة في مجلس النواب الليبي، وليس عبر السلطــة التنفيذية التي لم تنل الثقة بعد، وأن تكون بما يحفظ السيــادة الوطنية ولا يسمح بانتهاك المياه الإقليمية الليبية”.

وحذّر البيان من محاولات إيطاليا لتصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضي الليبية عبر إرجـاع عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيــين إلى ليبيا، وما يـترتب عليها من آثار أمنية واقتصـادية واجتماعية خطرة في ظل الظـروف الصعـبة التي تمـر بها البلاد .

وطالــب البيان الأمم المتحـدة بضرورة “اتخاذ موقف من انتهــاك سيادة ليبيا الدولة العضــو بالأمم المتحــدة، ودعوة إيطاليا للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول”.